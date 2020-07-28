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【大行點睇】滙豐看好領展可反彈4成　原因係...

股樓投資 16:28 2020/07/28

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本港最大房託領展(00823)日前首度投資歐洲，以37.6億元買入位於倫敦商業區金絲雀碼頭的甲級寫字樓The Cabot。多間大行對領展今次收購看法中性，認為其出手助分散本港市場風險，惟由於項目規模不大，未必能大幅提高派息。滙豐最新的報告，則把其目標價由87.1元下調5%至82%，較現價仍具逾4成上升空間，算是目前大行中看法較積極的一間。

相關文章：【進軍歐洲】領展37億元收購英國倫敦商廈 本港以外項目比重增至近兩成

滙豐看好原因在於，相信領展將繼續於全球收購具質素的商業項目，將有助於推動其每單位分派（ＤＰＵ）的增長，並分散其香港零售業務的風險。該行又指，由於最近香港政府宣布收緊社區隔離措施，包括禁止在餐廳用餐，以及收緊限聚令至2人。領展在香港約２９％的資產組合與餐飲相關，不過該行認為在政府的支持下，可以克服現時的嚴峻形勢。總結維持「買入」評級，

本港近日出現多宗確診個案，涉及領展旗下的慈雲山中心，加上旗下不少餐飲租戶將受全日堂食禁令的影響，拖累該股連日出現下跌。

相關文章：【大行點睇】大和降煤氣評級至跑輸大市　今年20送1紅股已是最佳假設

撰文 : 投資組

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