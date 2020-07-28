  • 35°C
香港時間 : 2020728日 (二) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全日禁堂食】大摩：禁堂食打擊商業用戶用氣量　料煤氣上半年純利跌12%

即市財經 15:54 2020/07/28

分享：

摩根士丹利指，雖然上半年住宅燃氣需求增加8.8%，但難以抵銷本港及內地工商業用戶減少對燃氣的需求。

食肆自周三起將禁堂食範圍，由晚市禁堂食，擴大為全日禁堂食。摩根士丹利發表報告，認為禁堂食對煤氣 （00003） 的本港燃氣售氣量有負面影響，預期會打壓商業用氣的需求。大摩稱，燃氣售氣量每跌1%，將令煤氣純利減少0.6%。

煤氣股價連跌5日，今日曾低見10.64元，為逾三年以來低位。大摩指，香港疫情再趨嚴峻，政府自7月15日實施晚市禁堂食，29日起更會擴大至全日禁堂食，而煤氣的本港燃氣業務佔集團純利約43%，當中45%來自工商業用戶。

上半年本港燃氣需求跌3.9%

今年上半年，香港燃氣需求受壓，按年跌3.9%，與1至5月跌3.91%相若。雖然上半年住宅燃氣需求增加8.8%，但難以抵銷本港及內地工商業用戶減少對燃氣的需求。期內本港商業用戶需求減20%，工業用戶減9%。

政府於6月份放寬限聚令等防疫抗疫措施，商業用戶（主要為食肆及酒店）燃氣需求跌幅由5月的28%，縮減至19%。如今政府實施全日禁堂食，大摩估計，商業用戶的燃氣需求跌幅會較5月時更大。

維持煤氣「持有」評級

大摩預期，煤氣上半年純利按年減少12%至34.37億元，當中本港及內地燃氣需求分別減少3.9%及7%，新能源業務會錄得小額虧損，投資物業重估也會出現虧損，因此現估值並不吸引，維持煤氣「持有」評級，目標價12.86元。

大和資本早前亦指，第三波疫情對煤氣的打擊，較零星的示威活動更大，預期煤氣的售氣量及租金收入仍然疲弱，加上中美貿易戰升溫或令中國生產減慢，因此下調煤氣評級至「跑輸大市」，目標價降22.7%至10.6元。

相關文章：【全日禁堂食】大和：社交距離限制打擊燃氣需求　降煤氣目標價23%

相關文章：【全日禁堂食】消息：今日再新增逾百宗確診　餐飲聯料再多500間食肆暫停營業或現結業潮

相關文章：【社區大爆發】全日禁堂食重挫餐飲業 經濟師：餐飲業失業率或超沙士水平

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 純利 香港 限聚令 目標價 煤氣 香港中華煤氣（00003）

上一篇文章

【定期存款】3個月人幣定存息最高兩厘 博滙價升穿7算息滙雙賺

下一篇文章

【新股IPO】泰格醫藥首日孖展錄192億 超購近32倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）