【全日禁堂食】大摩：禁堂食打擊商業用戶用氣量　料煤氣上半年純利跌12%

▲ 摩根士丹利指，雖然上半年住宅燃氣需求增加8.8%，但難以抵銷本港及內地工商業用戶減少對燃氣的需求。

食肆自周三起將禁堂食範圍，由晚市禁堂食，擴大為全日禁堂食。摩根士丹利發表報告，認為禁堂食對煤氣 （00003） 的本港燃氣售氣量有負面影響，預期會打壓商業用氣的需求。大摩稱，燃氣售氣量每跌1%，將令煤氣純利減少0.6%。

煤氣股價連跌5日，今日曾低見10.64元，為逾三年以來低位。大摩指，香港疫情再趨嚴峻，政府自7月15日實施晚市禁堂食，29日起更會擴大至全日禁堂食，而煤氣的本港燃氣業務佔集團純利約43%，當中45%來自工商業用戶。

上半年本港燃氣需求跌3.9%

今年上半年，香港燃氣需求受壓，按年跌3.9%，與1至5月跌3.91%相若。雖然上半年住宅燃氣需求增加8.8%，但難以抵銷本港及內地工商業用戶減少對燃氣的需求。期內本港商業用戶需求減20%，工業用戶減9%。

政府於6月份放寬限聚令等防疫抗疫措施，商業用戶（主要為食肆及酒店）燃氣需求跌幅由5月的28%，縮減至19%。如今政府實施全日禁堂食，大摩估計，商業用戶的燃氣需求跌幅會較5月時更大。

維持煤氣「持有」評級

大摩預期，煤氣上半年純利按年減少12%至34.37億元，當中本港及內地燃氣需求分別減少3.9%及7%，新能源業務會錄得小額虧損，投資物業重估也會出現虧損，因此現估值並不吸引，維持煤氣「持有」評級，目標價12.86元。

大和資本早前亦指，第三波疫情對煤氣的打擊，較零星的示威活動更大，預期煤氣的售氣量及租金收入仍然疲弱，加上中美貿易戰升溫或令中國生產減慢，因此下調煤氣評級至「跑輸大市」，目標價降22.7%至10.6元。

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