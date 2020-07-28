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攜程擬從納斯達克退市 香港上市步伐會否加快？

股樓投資 16:02 2020/07/28

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消息指，內地網上旅遊平台攜程（TCOM.US）計劃由美國納斯達克退市！

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外電引述消息人士指攜程與潛在投資者正討論私有化交易，將從納斯達克交易所退市，惟消息指目前攜程退市只屬初期階段，可能會有變化。其中又提到，攜程是考慮到中美關係緊張，業務受到新冠疫情打擊，加上在美國上市的中國企業面臨更嚴格的審查及審計要求，而有此想法。不過對於以上種種，攜程方面均不予置評。

相關文章：【愛‧回家之開心速遞系列二】（有片睇！）買股票輸到怕 「大小姐」林淑敏買基金保本為上

事實上，去年已傳出攜程有意在香港二次上市，且進程正快速推進，近期將正式向港交所遞交申請。

攜程公司於2003年在納斯達克上市，目前市值約165億美元。公司擁有多個品牌，包括香港的永安旅遊，國際著名旅遊搜尋平台Skyscanner等。

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撰文 : 張以正

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