景順：刺激政策續支持股市 歐洲資產較美國資產更吸引

▲ 景順認為貨幣和財政刺激政策仍支持著股市

歐盟日前已正式通過新的財政刺激方案，另一邊廂美國的新財政刺激計劃則仍處於談判階段。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，雖然美國股市正面臨包括中美緊張局勢加劇在內的不利因素，但全球大量的貨幣和財政刺激政策仍支持著股市。她又相信歐洲資產或比美國資產更具吸引力。

Hooper表示，歐盟達成了一項創紀錄的財政刺激方案，方案包括3900億歐元的無償援助金和3600億歐元的低息貸款。她形容計劃內容「相當積極」。相比美國，歐洲在控制疫情和實施財政刺激政策方面都取得成果，意味著歐洲資產在短期內的表現可能勝於美國資產。景順預計歐元將持續走強，而歐洲資產可能比美國股票更具吸引力。

至於美國雖仍在商討新財政刺激方案，但Hooper對某種財政刺激計劃能夠通過落實感到樂觀。另外，她預期美聯儲在本周的聲明中不會有新的舉動，但相信將繼續強調貨幣政策仍會保持非常寬鬆，並且依然需要更多財政刺激措施。

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