  • 35°C
香港時間 : 2020728日 (二) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【區區有筍盤】400萬有找　上車客疫市尋「抵」

股樓投資 15:51 2020/07/28

分享：

疫情持續肆虐，本地確診宗數連日破百，影響樓市交投氣氛。不過，有上車客趁機入市，成功覓得筍盤，樓價更不用400萬元，輕易承造九成按揭，首期不用40萬即可做業主。

利嘉閣石家誠說，荃灣縉庭山1座低層C室，實用面積219平方呎，開放式間隔，剛以370萬元易手，實用呎價16,895元。代理續說，縉庭山現時約有40個放盤提供，入場價由440萬元起。

值得留意的是，縉庭山樓齡約十年，內外新淨，設有會所，但位置較吊腳，離港鐵大窩口站約十分鐘步程，附近多為工廠大廈，沒有大型商場，最近要搭程車到荃灣市中心一帶。

更重要的是，雖然上述單位價平，惟面積只有219平方呎，自去年十月，政府放寬首置按保，此類單位客源相對較少，考慮到屋苑交通及配套，日後想轉手也非易事。若有意趁疫市置業，不妨到其他地區尋寶，如荃景圍一帶，但屋苑樓齡較大。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
2020/07/22
二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
2020/07/27
【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？
2020/07/27
【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
2020/07/27
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
二手市場 縉庭山

上一篇文章

【港股追蹤】左右做人難？　滙控股價迫近海嘯價

下一篇文章

【新股IPO】泰格醫藥3347今招股 入場費10101元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【趣話財經】街市超市齊齊限人數　香港電視啲單做到停唔到手？
【趣話財經】街市超市齊齊限人數　香港電視啲單做到停唔到手？
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？