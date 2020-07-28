【區區有筍盤】400萬有找　上車客疫市尋「抵」

疫情持續肆虐，本地確診宗數連日破百，影響樓市交投氣氛。不過，有上車客趁機入市，成功覓得筍盤，樓價更不用400萬元，輕易承造九成按揭，首期不用40萬即可做業主。

利嘉閣石家誠說，荃灣縉庭山1座低層C室，實用面積219平方呎，開放式間隔，剛以370萬元易手，實用呎價16,895元。代理續說，縉庭山現時約有40個放盤提供，入場價由440萬元起。

值得留意的是，縉庭山樓齡約十年，內外新淨，設有會所，但位置較吊腳，離港鐵大窩口站約十分鐘步程，附近多為工廠大廈，沒有大型商場，最近要搭程車到荃灣市中心一帶。

更重要的是，雖然上述單位價平，惟面積只有219平方呎，自去年十月，政府放寬首置按保，此類單位客源相對較少，考慮到屋苑交通及配套，日後想轉手也非易事。若有意趁疫市置業，不妨到其他地區尋寶，如荃景圍一帶，但屋苑樓齡較大。

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