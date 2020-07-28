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【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

環球社會熱點 15:36 2020/07/28

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美國新澤西州有民眾無視新冠肺炎疫情，租用豪宅舉辦大型派對，更有超過700人於豪宅內聚會。

美國的新冠肺炎疫情持續，超過429萬人確診，近15萬人死亡。美國新澤西州收緊防疫措施，禁止100人以上的室內聚會。但該州有民眾違反禁令，於Airbnb平台上租用豪宅舉辦大型派對，更有超過700人於豪宅內聚會。警方花費近5小時清場，有3人遭到檢控。

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新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）因應疫情持續，早前宣佈禁止500人以上的室外聚會，同時禁止多於100人或場所可容納人數25%的室內聚會。

新澤西州媒體報道，當地警方周日（26日）晚上8時半，接獲有住宅區的居民投訴，懷疑其中一間豪宅有人違令進行大型聚會。警方接報到場後聯絡該豪宅的業主魏斯（Yaakov Weiss），業主透露經Airbnb的平台將豪宅租給其他人，他離開時已約有200人在屋內。

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警方指出當晚有超過700人現身豪宅參與聚會，附近更停泊了超過100輛車。警方正驅逐屋內的大量民眾時，仍不斷有人抵達現場及試圖加入聚會。

警方據報要持續驅逐民眾及指揮交通，直至凌晨1時，才正式清場。豪宅業主魏斯及2名舉辦派對的年輕人，都因違反該州聚會禁令而遭檢控。

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州長墨菲批評民眾違令聚會，指出參與者大多數都是年輕人，除了導致執法人員感染風險增加，他更憂慮年輕人在聚會時感染病毒，並有機會將病毒傳播給家中長者，呼籲民眾自律。

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責任編輯：何穎兒

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