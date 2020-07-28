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【港股追蹤】恒大健康改名「恒大汽車」　市值2600億直迫地產旗艦

股樓投資 16:40 2020/07/28

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新能源車成為風口上的豬，恒大健康（00708）宣布，鑒於新能源汽車已成為集團最重要的業務，董事會建議公司名稱更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司（China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited）」，簡稱「恒大汽車」。

市場對恒大健康轉型似乎相當受落，股價今日升7.3%，收報30元，成交額5.8億元。

相關文章：【港股追蹤】恒大健康急升三成市值超吉利　仲差比亞迪幾多億？

恒大健康股價5月底收報6.03元，自6月份宣布全購NEVS後，股價在2個月內累計升近4倍，市值亦暴漲至2,600億元。而同系的中國恒大（03333），去年合同銷售額6,000億元人民幣，坐擁2.9億平方米土地儲備，去年核心淨利潤408億元人民幣，最新市值也不過2,800億元。

集團通告指出，正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

相關文章：【港股追蹤】增持電動車NEVS至全資擁有　恒大健康今再升37％

這個目標，恒大集團主席許家印，早在去年3月恒大國能新能源汽車集團全球戰略合作伴夥峰會上提出。恒大健康在今年6月10日公布，以3.78億美元（約29.4億港元）收購總部位於瑞典的電動車公司NEVS剩餘股權。

NEVS原本的控股股東蔣大龍，在2012年以NEVS的名義收購了瀕臨破產的瑞典薩博汽車公司。2019年1月，引入恒大健康作為股東，以9.3億美元出售了NEVS的51%股權，收購NEVS可以說是恒大進軍新能源汽車行業真正的起點。

 

許家印 汽車 香港股票 中國恒大（03333） 恒大健康（00708）

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