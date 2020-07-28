【支援中小企】美國運通升級商務金卡　善用商務開支賺獎賞

為加強支援本港中小企，美國運通宣布升級美國運通商務金卡，鼓勵中小企善用商務開支賺取更多獎賞，減低營運成本。

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美國運通商務金卡會員現時每HK$1本地簽賬可獲2.5美國運通積分，而每等同HK$1的外幣簽賬可獲3積分。積分可用作抵銷開支、換取現金券、商務餐饗或「亞洲萬里通」里數等各項禮品及獎賞。積分不設限期及上限，中小企可透過商務開支賺取回饋，亦可靈活運用獎賞，提升財政效率。

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51天免息還款期 助資金週轉

同時，美國運通商務金卡會員可享長達51天免息還款期，以及無預設消費限額，有助中小企增加購買力，資金週轉更靈活。透過美國運通企業支付方案，業務開支更清晰、透明。

新卡會員可於首三個月憑卡簽賬滿60,000元，更可獲享450,000會員獎賞積分，當中包括300,000迎新積分及150,000本地簽賬獎賞積分。積分總數足以兌換30,000「亞洲萬里通」里數，或1,500元簽賬回贈以抵銷商務開支。

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責任編輯：葉泳珊