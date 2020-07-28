【美股焦點】傳㩦程計劃從美國納斯達克退市 㩦程：不予置評

▲ 外電引述消息人士指，㩦程基於中美緊張關係升溫以及疫情打擊其業務，計劃從納斯達克退市。

內地大型綫上旅遊服務商㩦程（美：TCOM）傳從美國退市。外電引述消息人士指，㩦程基於中美緊張關係升溫以及疫情打擊其業務，計劃從納斯達克退市，目前正與潛在投資者商討私有化交易的金額。㩦程對退市消息不予置評。

㩦程周一於美股收報27.85美元，升2.8%。今日於盤前漲逾9%，報30.4美元。

㩦程目前市值達165億美元，外電引述4名消息人士指，㩦程管理層已接觸數名金融和戰略投資者，包括私募股權企業以及本地科技公司，參與交易。據悉，退市討論仍處於初步階段，並可能有變數。

今年1月市場曾傳出㩦程計劃回港第二上市，並已接觸多間中資及外資投行。

攜程於1999年創辦，2003年12月於美國納斯達克上市，百度（美：BIDU）為公司主要大股東。攜程旗下擁有多個品牌，包括驢評網、鴻鵠逸游、永安、易游等。

相關文章：【中概股回歸】攜程績後股價反彈近5% 首季錄得盈轉虧住宿及商旅業務表現最差

內媒︰攜程計畫回港二次上市 暫未正式挑選投行

網易、攜程傳來港第二上市急漲逾6% 港交所升穿260元（第三版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁