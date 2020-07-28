  • 35°C
香港時間 : 2020728日 (二) 16:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】傳㩦程計劃從美國納斯達克退市 㩦程：不予置評

即市財經 16:03 2020/07/28

分享：

外電引述消息人士指，㩦程基於中美緊張關係升溫以及疫情打擊其業務，計劃從納斯達克退市。

內地大型綫上旅遊服務商㩦程（美：TCOM）傳從美國退市。外電引述消息人士指，㩦程基於中美緊張關係升溫以及疫情打擊其業務，計劃從納斯達克退市，目前正與潛在投資者商討私有化交易的金額。㩦程對退市消息不予置評。

㩦程周一於美股收報27.85美元，升2.8%。今日於盤前漲逾9%，報30.4美元。

㩦程目前市值達165億美元，外電引述4名消息人士指，㩦程管理層已接觸數名金融和戰略投資者，包括私募股權企業以及本地科技公司，參與交易。據悉，退市討論仍處於初步階段，並可能有變數。

今年1月市場曾傳出㩦程計劃回港第二上市，並已接觸多間中資及外資投行。

攜程於1999年創辦，2003年12月於美國納斯達克上市，百度（美：BIDU）為公司主要大股東。攜程旗下擁有多個品牌，包括驢評網、鴻鵠逸游、永安、易游等。

相關文章：【中概股回歸】攜程績後股價反彈近5%　首季錄得盈轉虧住宿及商旅業務表現最差

內媒︰攜程計畫回港二次上市　暫未正式挑選投行

網易、攜程傳來港第二上市急漲逾6%　港交所升穿260元（第三版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 疫情 經濟 私有化 第二上市 攜程（美：TCOM）

上一篇文章

【美股期貨】攜程盤前升一成　金價高位回落70美元（不斷更新）

下一篇文章

【晶片股】台積電台股升2.5%　據報有望拿下英特爾5納米和3納米訂單　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）