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【經濟復甦】中小企加快數碼轉型　亞太GDP料3年漲20萬億元

科技 16:30 2020/07/28

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香港方面，中小企數碼化有望於2024年前，為本地GDP帶來高達240億至250億美元（約1860億至1937億港元）的增長。

疫情全球肆虐，對經濟帶來的沖擊，到底多久才能復原？科技公司思科（Cisco）發表《2020亞太地區中小企業數碼化成熟度研究》報告，預料至2024年前，亞太區中小企的數碼發展，將為區內GDP帶來近2.6萬億至3.1萬億美元（約20萬億至24萬億港元）的增長，有助各地在疫情後加快經濟復甦。

思科委託研究機構IDC，對整個亞太區的中小企進行調查。結果顯示，亞太區的GDP有機會在2024年前，增加到10.6萬億至14.6萬億美元（約82萬億至113萬億港元）。換言之，中小企數碼化將佔整個亞太區GDP增長的25%。

整體而言，數碼成熟度較高的中小企，不論收入或生產效率，均為其他不注重數碼化發展的中小企的兩倍。報告又指，近70%亞太區中小企因疫情加快業務數碼化發展；86%受訪者表示，相信數碼化有助加強企業面對重大危機，如新冠肺炎疫情的應變能力。

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亞太地區中小企的科技投資首要項目，雲端服務（15%）稱冠，緊隨其後的是網絡保安（12%）及IT軟件採購或升級（12%）。在香港，3項首要科技投資，則分別為網絡保安（21%）、雲端服務（10%）及IT硬件採購或升級（10%）。

香港方面，中小企數碼化有望於2024年前，為本地GDP帶來高達240億至250億美元（約1860億至1937億港元）的增長。達60%中小企正積極尋求數碼轉型，並推出新產品及服務，以實現業務增長。此外，有51%中小企認為競爭正持續轉型，必須跟上步伐；40%中小企則表示，因顧客需求轉變而尋求數碼轉型。

中小企數碼成熟程度　僅16%達至高級

亞太區中，有16%中小企已達到高級數碼成熟度（第3及第4階段），較2019年時的11%為高。同時，超過一半的中小企已實踐數碼化並成為「數碼觀察者」（第2階段），只得31%中小企對市場變更的反應被動，幾乎沒有作出任何行動部署數碼轉型（第1階段）。
 
新加坡、日本及新西蘭的中小企，繼續於「數碼觀察者」組別穩佔領先地位，這3個國家的排名均與2019年時維持一致。而印尼和越南的中小企則有顯著進步。

責任編輯：姚慧儀

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