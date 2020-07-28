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艾德韋宣與上海雙創成立10億產業基金 加強文化產業佈局

即市財經 15:48 2020/07/28

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上海雙創投資2.01億元改進艾德韋宣的數碼營銷策略。

大中華整合營銷解決方案提供商艾德韋宣 （09919） 公佈與上海雙創簽署合作備忘錄成立總金額為10億元（人民幣，下同）的產業基金，其中2.01億元將由上海雙創投資。公司預期合作將改進艾德韋宣的數碼營銷策略及加強品牌及知識產權運作的生態環境。

上海雙創為一家專注新興領域的基金及項目投資的融資平台，投資階段覆蓋從更使投資至新股上市。過去，公司亦有份投資微盟 （02013） 。公司又指，下半年將專注投資四大核心產業，包括泛文化、信息技術產業、綠色技術產業及生物醫藥產業。

上海雙創負責人表示看好艾德韋宣的發展潛力，上海雙創早前已入股艾德韋宣14.42%，成為其主要股東。公司將協助艾德韋宣促進業務發展，達到合作共贏的目的。

集團早前預期，今年上半年錄得淨虧損約2000萬元，而去年同期則錄得純利約2292萬元，主要因疫情而實施隔離檢疫及封城措施令客戶業務活動放緩、品牌活動取消或延期。不過，艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，集團旗下的知名時裝品牌客戶將如期於8、9月份舉行時裝展覽。

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