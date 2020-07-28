Galaxy S21規格流出　僅Ultra版本採用exynos 1000處理器

▲ 有爆料者表示，只有Galaxy S21 Ultra版本將採用Exynos 1000，而標準版則會採用沒有AMD GPU的Exynos 991或Exynos 992。

早前有消息指，三星（Samsung）明年上半年的旗艦手機Galaxy S21系列或會放棄Snapdragon晶片，只採用全自家製的Exynos 1000處理器。不過最近有爆料者又表示，可能事實並非如此，只有Galaxy S21 Ultra版本將採用Exynos 1000，而標準版則會採用沒有AMD GPU的Exynos 991或Exynos 992。

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爆料者@Mauri QHD日前在Twitter透露，早前有傳聞指Galaxy S21全系列都會採用Exynos 1000處理器，將搭載Samsung自家5nm製程和Cortex A78架構，更會搭配與AMD合作開發的RDNA 圖像處理器，其桌面電腦級效能有望超越競爭對手Qualcomm的Snapdragon系列。不過根據最新報告顯示，Samsung在5nm芯片產量上面臨困難，Exynos 1000或會推遲，現階段只有Galaxy S21 Ultra才會使用這款處理器，至於Galaxy S21則會使用沒有AMD RDNA的Exynos 991 / 992處理器，而Galaxy S21+ 暫時未有定案。

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消息指，有關安排可確保Galaxy S21系列有不同價位的產品供消費者選擇，標準版Galaxy S21會使用Exynos 991/992來降低零售價格，並配備60Hz刷新率的屏幕來降低成本，以免旗艦手機價格再創新高。

責任編輯：施雯雯