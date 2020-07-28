【港股追蹤】左右做人難？　滙控股價迫近海嘯價

中美關係隨著兩國關閉對方境內大使館後，再次升溫，市場情緒近期也開始變得觀望。當中滙豐控股（0005）業務由於遍布中美及歐洲各地，成為兩國爭拗的磨心之一，加上近期同時受到內地媒體及集團高層抨擊，股價一直下跌。雖然公司下周一（8月3日）將公布中期業績，市場對其未有太大憧憬，股價今早低開後，最多曾跌超過3%，7見34.1元，再創逾11年新低，與當年金融海嘯時競價時段33元的低位只差一綫。

彭博引述消息報道，集團主席杜嘉祺正對歐美業務進行全面審視，由於盈利能力不足及分行網絡成本過高，加上歐洲業務縱使佔集團近半資產，惟仍錄得營運虧蝕，故正研究出售相關業務的可能性。公司今年2月公布，將會全球裁減3.5萬人，進行重組計劃，惟集團認為力度不足以重整業務。

相關文章:【第一滴血】傳遭美國銀行關閉戶口 陳智思：外資銀行拒港高官開戶

摩通最新報告指，滙控本港盈利前景正面臨巨大理力，將受制於宏觀環境惡化，如本港失業率上升，疫情下出現的限制措施，以及中美緊張局勢升溫，認為公司未來的派息比率將會較低，維持股份減持評級，目標價更由510便士（50.7元），大幅下調至400便士（39.8元）。

除內部有意見外，內地《人民日報》早前批評滙控有份參與孟晚舟一案，夥同美國陷害孟晚舟，公司隨即在微信公眾號發表《滙豐集團關於華為的幾點說明》文章，表明對華為沒有任何惡意，亦從未「設置陷阱誘捕華為」等，希望息事寧人，但文章刊出後不久已被刪帖。

滙控股價跌穿40元後，本欄已表明年內難以再升穿此水平，現時反覆的跌勢也證明了這個分析。此外，英倫銀行今日表示，正評估會否因應疫情爆發，延長銀行停止派息及股份回購至今年底。若消息實行，將對滙控股價構成進一步影響，下試33元低位並非不可能。