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【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究指並無其事

環球社會熱點 14:56 2020/07/28

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【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究指並無其事

美國共和黨版本的新一輪救市方案出爐，一如所料，在部分共和黨議員以失業福利鼓勵失業為由，強烈要求下，額外失業金金額大幅縮水，由每周600美元降至200美元。惟有研究指，失業金令民眾沒動力求職的說法，並無事實根據。

【美國疫情】共和黨7萬億救濟方案 減失業金鼓勵就業

【全日禁堂食】美國餐飲業蒸發400萬職位 難成2008年經濟復甦火車頭

美國耶魯大學（Yale University）的研究員分析失業率數據後發現，獲額外失業福利的人士，失業率未見特別增加，重投工作的比率亦未見特別低企。研究報告直指，找不到慷慨失業救濟金降低工作意慾的證據。

有關研究的就業數據，主要來自軟件公司Homebase，公司業務是向小企業售賣員工打卡軟件，近半客戶來自飲食業。飲食業人員一般薪金較低，而且失業情況極之嚴重，若失業救濟鼓勵失業真有其事，這個行業理應最為嚴重，今次研究反映共和黨講法與事實不符。

【美國經濟】新一輪救市 每周近5000額外失業補貼恐取消

【美國疫情】失業救濟金刺激經濟 消費多過疫症前

共和黨籍的參議院金融事務委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）早前受訪時曾稱，常識告訴我們，若要民眾重投工作，政府不應向不工作的人派錢，這種講法乍聽之下十分合理，為何未有發生？

額外失業救濟金的設計一定程度避免這種情況，首先辭職員工不合資格，被炒才可申請，而且領取者須持續求職，若拒絕合適職位會被取消資格。此外，民眾理應意識到，額外救濟畢竟是臨時措施，不可能永遠維持。

【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

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責任編輯：文青青

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