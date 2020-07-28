【滙豐股價】滙豐縱售歐美業務難脫身 股價破底逼海嘯價

中美關係惡化，因華為孟晚舟事件而陷於中美爭拗漩渦之中的滙豐 （00005） ，近日再被中方官媒多次狠批。為免再成為中美磨心，有消息指滙豐擬出售歐美業務，此舉相信是要減少受歐美當局的監管，並全面向中港市場靠攏。惟滙豐擁有美元業務，仍難擺脫美國監管。

滙豐今日股價續跌，可見消息未能提振投資者的信心。滙豐今日終失守5月低位的35元，低見34.1元，再創2009金融海嘯後低位，進一步逼近33元海嘯價。

成中美磨心 受官媒多次批評

滙豐近日的弱勢，主要由於內地官媒連番狙擊。上周《人民日報》再發文批評滙豐「構陷」華為副董事長孟晚舟，日前中央電視台旗下的中國國際電視台（CGTN）引述受訪者的言論，抨擊滙豐以孟晚舟事件的證據，換取美國中止訴訟。

相關文章：【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

滙豐擬售歐美業務的消息，出現於內地官媒接連狠批滙豐之後，分析相信滙豐希望藉此擺脫遊走於中美夾縫中左右做人難的困境。滙豐總部位於倫敦，於歐美有業務，因而受到歐美多國監管，不過其盈利主要主要來自中港。

相關文章：【滙豐股價】滙豐破底跌近2% 傳評估中美爭拗對聯繫滙率的衝擊 研售歐美業務

中港市場為業務重心

從外媒的報道，反映滙豐有意放棄盈利能力較低的歐美市場，以保住最賺錢的「金蛋」，即中港市場。

於2019年全年，滙豐經調整收入為554億美元，當中有逾一半即305億美元來亞洲市場，當中大部分為中港收入。按盈利計，滙豐全年經調整除稅前利潤則為222億美元，其中亞洲業務305億美元，本港則佔121億元，而歐洲市場則面臨嚴重虧損。面對中港市場及歐美市場之間的取捨，滙豐自然傾向保護中港市場。

倘滙豐研出售歐美業務，將全面向中港靠攏，有估計註冊地遷冊回港或為下一步部署。事實上，滙豐年前亦曾研究將總部遷回本港的可能性，至2016年時決定維持總部於倫敦不變。到今年初，英倫銀行要求英國銀行停止派息，滙豐被逼依從，當時有股東及管理層不滿，認為集團業務能支持派息。這正凸顯匯豐業務重心在中港，而受英國當局監管的問題。

盡管滙豐未就今次傳聞評論，惟滙豐今日股價再破底，反映投資者未看好傳聞。事實上，就算滙豐放棄歐美的業務，惟滙豐擁有美元業務，與美國銀行及企業的業務來往，仍要面對美國監管。滙豐現時是香港銀行業之間進行美元計價交易的結算平台，亦受美方監管。

另方面，倘滙豐出售歐美業務，令其國際銀行的地位削弱。何況盡管滙豐有意全面靠攏中港，也未必能討好到中方。這大概可以解釋，出售歐美業務的消息，為何未能解滙豐股價尋底壓力。

相關文章：【滙豐股價】滙豐陷美國制裁風眼 最賺錢中港業務反成負累？

責任編輯：錢家鋒