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【新世界口罩】新世界捐出30萬隻自家製港產兒童口罩

即市財經 14:45 2020/07/28

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新世界發展已自家製30萬隻兒童口罩，透過不同非牟利機構贈予基層小朋友。

本港連日新增逾百宗確診個案，政府決定全日禁堂食，並收緊限聚令。新世界發展 （00017） 宣布，因應口罩供應再度緊張，尤以兒童口罩為甚，因此已自家製30萬隻兒童口罩，透過不同非牟利機構贈予基層小朋友，免卻其家人再度撲口罩。

兒童口罩捐贈予多間非牟利機構

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，香港的疫情非常嚴峻，基層家庭和兒童礙於資源及防疫物資匱乏，承受着很大的感染風險，因此利用企業的力量扶助基層小朋友，捐出30萬隻自家製的兒童口罩，為應對當前嚴峻的抗疫戰出一分力。

受惠機構之一浸信會愛羣社會服務處，日前已接收1萬隻新世界自家製的兒童口罩。除浸信會愛羣社會服務處，新世界首批30萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

自助口罩提取計劃延至10月底

此新世界早前推出的「自助口罩提取計劃」，自五月起分兩階段與16間非牟利機構合作，向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每星期憑卡到「自助口罩提取機」獲取新世界本地生產的1包共5個口罩。 有關計劃原本為期10個星期，鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年10月底。

連同透過「自助口罩提取計劃」和其他捐贈渠道，新世界至今與近60個非牟利機構合作，向本地基層及弱勢社群捐贈約500萬隻由集團自家生產的成人及兒童口罩。

相關文章：新世界出售信德中心部分權益及EIGHT KWAI FONG　套現36億

相關文章：【新世界口罩】新世界首批口罩下周一免費拍卡提取　5秒掃瞄QR Code取口罩

 

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