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日本執政黨以個人信息安全為由　建議禁TikTok等中國App

即市財經 14:40 2020/07/28

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日本執政黨提出限制TikTok等中國app。

日本政府官員憂慮個人信息安全問題，擬限制包括抖音國際版TikTok在內的中國應用程式(app)。日本放送協會（NHK）報道，執政黨自民黨議員聯盟將於周二（28日）舉行會議，討論禁用中國app的問題，並敦促政府採納其建議。

報道稱，該聯盟以日本安全為由，除了字節跳動旗下TikTok外，尋求限制中國開發的利用人工智能（AI）處理貸款申請等的銀行系統應用。

此前，美國總統特朗普也曾考慮禁TikTok，白宮官員亦提出對TikTok及騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）採取強有力的行動。

中印邊境衝突，印度已禁止TikTok、微信等59個中國應用，日前並將名單加長，再禁多47款中國應用，另有275款中國應用上審核清單。

相關文章：印度再禁47款中國APP 騰訊《絕地求生》、阿里全球速賣通傳受查

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