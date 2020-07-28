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涉私隱數據索取　Facebook將控告歐盟委員會

環球政經 16:53 2020/07/28

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Facebook因歐盟委員會（European Commission）要求交出數據涉及個人私隱，而提出控訴。

歐盟委員會自去年起，針對Facebook等多間科企進行反壟斷調查。而Facebook正面對兩項調查，歐盟委員會為了收集數據，而要求Facebook提交包括2500個特定關鍵詞在內的內部文件。Facebook就指，這要交出與調查無關連，但又高敏感的數據，如員工健康資料、表現評估、員工家庭成員資料，以至個人財務等。

其他文章：【中美角力】Facebook等拒交用戶資料予港府　美國務卿蓬佩奧讚揚

Facebook亦就此，向歐盟法院提出上訴，這些文件索取範圍過闊的要求。歐盟委員會則指，到時會在庭上作辯解，讓調查可以繼續進行。

Facebook發言人強調，公司一直配合調查，提供歐盟委員會所要求的資料。此前，Facebook亦已向歐盟委員會提交逾30萬文件資料。

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