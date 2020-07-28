【網民熱話】防疫措施下地盤工人怎樣午膳？ 網民戲言：「廁格開飯」

政府因為疫情宣佈作出一連串防疫措施，其中全面禁堂食的影響力最大，較早時間有記者提問張建宗，戶外工作者應該怎樣安排膳食，局長回答可以會辦公室用膳，引起網民熱烈討論。

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網民最關注的是地盤工友應該在那裡用膳，有網民戲言工友可以在廁格進食，一人一格，也不怕會違反限聚令，更找來一些相關貼圖，

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有些較為認真的網友則認為，工人應該帶備摺凳，在戶外路邊開餐。不過有人則認為這樣吃飯不太合乎衛生條件，只是折衷的做法。有些較為熟悉地盤環境的朋友則指，現在一般地盤的環境其實不如想像般差，找個吃飯地方其實不難，叫各位不要小題大做。

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