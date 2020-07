【港股追蹤】現代版借東風？　連大行都睇好

港股上個月熱炒多隻新股,都是炒中概股回歸概念,不過炒作主題分秒都在轉,到今個月,市場主調就變成炒H股回歸A股概念。中芯國際(00981)A股在正式上市前,H股炒得火紅火綠,而吉利汽車(00175)單是放風會回歸A股,已曾令股價急升。今日(28日)又有一隻汽車股炒回A概念,久沉的東風集團(00489)公布消息後,股價早市最多升超過20%,午後升幅略為收窄,截至下午3時仍升約10%。

公司昨日公布,建議申請首次公開發行不超過9.57億股A股,並在深交所創業板上市。募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目;新一代汽車和前瞻技術開發項目;數字化平台及服務建設項目;及補充營運資金。

消息公布後,多間大行隨即發表報告。中銀國際指,公司考慮在A股及H股作雙重上市,相信市場會對消息有積極反應。該行認為,考慮到中資汽車A股及H股估值存在較大折讓,集團H股價格應由中長期基本面決定,包括公司利潤,發行A股後現有股東的進一步利潤攤薄,以及相關投資項目預期收益,維持對股份「持有」評級,目標價5.5元,相當於預測今年市盈率5倍。

大和最新報告則提到,回歸A股有望成為H股股價的催化劑。加上今次上市將令公司獲得更多資金用於研發頂目,對提升品牌競爭力有幫助。該行又指出,考慮到其他兩地上市的製造商股價表現,認同在A股市場上市,較在香港配售更好,重申「跑贏大市」評級,目標價5.9元。

東風回歸A股的概念確實是近期最熱炒的主題,惟兩間大行對股份的目標價只與現價相若,加上股價今日升穿6元水平後,似乎有點後勁不繼。現時首要目標,是守住5月中的前浪底高位5.7元,將該關口由阻力變支持,才有更大動力向上。

