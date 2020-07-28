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【港股追蹤】現代版借東風？　連大行都睇好

股樓投資 14:48 2020/07/28

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港股上個月熱炒多隻新股，都是炒中概股回歸概念，不過炒作主題分秒都在轉，到今個月，市場主調就變成炒Ｈ股回歸Ａ股概念。中芯國際（00981）A股在正式上市前，H股炒得火紅火綠，而吉利汽車（00175）單是放風會回歸A股，已曾令股價急升。今日（28日）又有一隻汽車股炒回A概念，久沉的東風集團（00489）公布消息後，股價早市最多升超過20%，午後升幅略為收窄，截至下午3時仍升約10%。

公司昨日公布，建議申請首次公開發行不超過9.57億股A股，並在深交所創業板上市。募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目；新一代汽車和前瞻技術開發項目；數字化平台及服務建設項目；及補充營運資金。

相關文章:【黃金大時代】金價直迫2,000美元　4大途徑投資黃金

消息公布後，多間大行隨即發表報告。中銀國際指，公司考慮在A股及H股作雙重上市，相信市場會對消息有積極反應。該行認為，考慮到中資汽車A股及H股估值存在較大折讓，集團H股價格應由中長期基本面決定，包括公司利潤，發行A股後現有股東的進一步利潤攤薄，以及相關投資項目預期收益，維持對股份「持有」評級，目標價5.5元，相當於預測今年市盈率5倍。

大和最新報告則提到，回歸A股有望成為H股股價的催化劑。加上今次上市將令公司獲得更多資金用於研發頂目，對提升品牌競爭力有幫助。該行又指出，考慮到其他兩地上市的製造商股價表現，認同在A股市場上市，較在香港配售更好，重申「跑贏大市」評級，目標價5.9元。

東風回歸A股的概念確實是近期最熱炒的主題，惟兩間大行對股份的目標價只與現價相若，加上股價今日升穿6元水平後，似乎有點後勁不繼。現時首要目標，是守住5月中的前浪底高位5.7元，將該關口由阻力變支持，才有更大動力向上。

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撰文 : 古植平

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