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【香港經濟】明公布次季GDP 分析料跌7% 疫情主導下半年經濟

即市財經 15:11 2020/07/28

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彭博數據顯示，市場預期香港第二季經濟按年收縮8.2%

香港明日公布第二季GDP數據，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預期，第二季經濟香港GDP按年會跌7%，相較首季跌幅略為收窄。他認為，疫情發展是主導香港經濟的重要因素，隨著疫情第三波爆發，並不看好下半年本地經濟，並將香港7全年經濟預測由原本的按年倒退4%，下調至按年收縮5%至6%。

彭博數據顯示，市場預測次季GDP中位數為按年收縮8.2%，跌幅較首季倒退8.9%略為收窄，其中最樂觀的預測為跌6.5%，最悲觀為跌11.9%。至於第三季GDP，最樂觀預測為跌0.7%，最悲觀預測為跌7.7%，反映整體市場均預期第三季經濟較第二季樂觀。不過，上述預測均於社交區隔措施昨日進一步收緊前作出。

吳卓殷表示，消費活動於4、5月時較差，但隨著疫情於6月好轉，消費活動亦有所反彈。出口及投資方面，去年第二季表現仍相對正常，料今年第二季按年仍會有較明顯跌幅，但按季計跌幅會收窄。

政府於第二季內推出多項紓困措施，例如「保就業」計劃、全民派錢1萬元等，吳卓殷認為措施有助支持經濟，但規模及針對性未必足夠。他認為，現時政府「大包圍」式推出紓困措施，但未來須考慮是否應針對如零售、飲食、酒店、建築等受嚴重衝擊的行業， 推出更具針對性的措施。

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