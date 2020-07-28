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【疫市營商】家居禮賓服務　助用戶解決生活煩瑣

商業 15:08 2020/07/28

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本地初創推出酒店式家居禮賓服務平台，提供全方位管家服務，冀為港人解決生活所需。三位創辦人左起：馬筠皓、陳德鴻及林樂宜。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情影響市民生活習慣，不少人選擇留在家中消費，因而掀起一股「宅經濟」潮流。本地有初創推出酒店式家居禮賓服務平台，方便用戶網上聘請管家及預約服務，解決生活大小事務，減輕日常負擔。

本地初創BUTLER由林樂宜（Jonathan）、陳德鴻（Angues）及馬筠皓（Jeffrey）共同創辦，3人原本從事銀行業，忙碌的工作已應接不暇，從自身痛點中得到創業靈感，創辦家居服務平台。Jonathan表示，是次疫情成為意外契機，促使他們齊齊放棄高薪厚職，全職投入創業。

日常清潔　搞派對一腳踢

平台於2018年正式推出，專門提供各類家居服務，包括整理衣櫃、打掃及購買日用品等日常清潔，亦設有室內裝飾、安排維修及籌辦生日派對等生活類型服務。目前以月費形式收費，每月基本費用為3,000元，並按照管家工作時數計算。系統採取自動化計算方式，可透過電子平台收費，方便顧客進行綫上管理。

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另一創辦人陳德鴻（Angues）透露，當初共投入7位數字資金創業，共花費一年半的時間籌備。他指出，要在本地聘請合適的管家並不容易，公司所聘的管家，需具酒店業及家務助理經驗，並經過荷蘭國際管家學院的專家訓練，才能投入工作。

Angues表示，目前共聘請逾20位管家，主要於港島區提供服務。「公司正不斷物色合適的人才，今年底將計劃增聘30至40位管家，以擴大服務範圍及用戶量。」創業初期，他指「酒店式家居禮賓服務」的概念較為新穎，市面上亦沒有其他同業，對於消費者而言，不少人並不清楚平台運作模式，甚至誤以為清潔公司或配對平台，故花了不少時間進行推廣。

目前平台共聘請逾20位管家，為住戶提供打掃、整理衣櫃及購買日用品等各類日常事務。（受訪者提供圖片）

他指，顧客的需求五花八門，平台亦會透過收集數據，為顧客制定不同特定服務。Jonathan表示，「曾經有客戶連續3次要求管家購買同樣的水，當系統收到相同指示後，就會自動辨識，並詢問顧客是否將其列入服務項目之一。」

疫情下　增消毒除菌服務

在新冠肺炎疫情下，各行各業受到不同程度經濟打擊。Angues指出，疫情下本地家居服務需求增加，公司因而增設防疫消毒服務，例如為住戶進行除菌及室內消毒噴霧。他透露，近半年生意額平均增長7成，疫情爆發至今，仍有97%客戶持續使用平台服務，成功積累固定客戶群。

他表示，疫情期間公司商務客戶增加，未來計劃與更多不同企業合作，專注發展B2B業務。現時正與本地大型發展商的部分物業，服務式住宅、共享辦公室等企業合作。他希望透過平台服務可解決市場所需，改善港人的生活質素。Jonathan看好平台未來發展，一來服務類型是本地少有，其次是市場具有極大需求。他透露，對比去年同期，生意額正持續增長，現時每個月營業額達6位數字。

記者：李寶如

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