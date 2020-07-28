【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離

越南旅遊城巿峴港今日 （28日）起實行半隔封城，8萬名國內越南遊客要撤走、出入該巿需檢測等。今周一（27日）峴港突然新增11宗新冠肺炎確診個案，所有患者來自峴港的一間醫院，7名患者醫院病人，其餘4人為醫護。越南過去3個月並無確診個案，當時早封關的越南，在第一波疫情中算是安然度過，確診累計只有413宗，並無死亡個案。

有形容峴港掀起第二波疫情，引起專家關注。因為是次驗出的新冠病毒，根據越南衛生部官員指，跟第一波病毒不同，是一種新毒株，這病毒從未在越南出現過。當地醫護對這新病毒一無所知，但它引發的病情更嚴重，更具攻擊性，而且繁殖速度更快，患者很快陷入重症。有哈佛醫學院專家指出，峴港的新確診可能只是冰山一角，並未知有幾嚴重，但應假設已經有很多人感染了這種新病毒。

峴港8萬名遊客主要來自越南國內，被通知離開，由於人數眾多，令機票等突然緊張，估計至少要用4日時間才可完全撤走，但有城巿已要求返城的遊客要進行隔離。

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