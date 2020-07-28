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【疫情源頭】專家證第三波疫情源自豁免檢疫人士　陳肇始承認：有實證、會嚴肅跟進

環球政經 14:22 2020/07/28

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本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診破百宗，有報導指理工大學透過基因排序，發現本港目前疫情爆發很可能與輸入個案有關。多名專家早前已質疑其中一個源頭來自獲豁免檢疫人士。

食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在電台節目中承認，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進：

整體船員、機組人員、豁免人士整體來港檢疫一方面已經收緊了，專家的實證特別是已做了基因排序，是有效的實證，令我們更加清晰。早前衞生防護中心未能找到源頭，現時有實證，一定會嚴肅跟進。

相信確診數字已見頂

政府昨日公布４招防疫措施，陳肇始指有關措施要7至14日才看到成效，而從確診患者的病發日期及病毒的繁殖率來看，專家的觀察認為確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將疫情壓下。

 

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撰文 : 黎以芳

疫情 大學 電台節目 陳肇始 食物及衞生局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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