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【宏觀中國】防「原油寶」事件重演？　工行叫停貴金屬開倉交易

股樓投資 14:21 2020/07/28

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國際金價狂飊，直衝2,000美元。其他貴金屬也跟隨急升，例如鈀金由3月低位約1,500美元水平，一度升破2,300美元，漲幅逾五成；鉑金由同期610美元升至990美元，升幅更達六成。

其他文章：【宏觀中國】「六穩」再加碼　下半年刺激政策逐個睇

炒風熱，國內銀行忽然叫停貴金屬的開倉交易，難道怕商品價格風高浪急，客戶在高位開倉很易蒙受巨大損失，或會重演中行的「原油寶」事件？

工商銀行宣布，自7月31日零時起，暫停帳戶鉑金、帳戶鈀金，帳戶貴金屬指數全部產品的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。據內地平台「金十數據」了解，工行的帳戶金銀產品仍可正常交易，暫不受影響。另外，交通銀行、民生銀行的帳戶鉑金和鈀金開倉交易也分別暫停。

其他文章：【黃金大時代】 金價1943美元創新高　金礦股金ETF逆市贏家

截至周二（28日）下午兩點，鈀金確實見高位後，迅速回落，當日高低波幅近80美元，報 2,355美元，回落逾1%；鉑金高低波幅逾30美元，報968美元，跌1.2%。

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撰文 : 高式古

金價 鉑金 鈀金 中國 商品
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