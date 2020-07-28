【騰訊股價】騰訊擬私有化搜狗 花旗：助帶動騰訊廣告收入及變現能力

▲ 花旗發報告指，對騰訊提出私有化搜狗並不驚訝，特別是騰訊本身持有搜狗4成股權而且雙方業務合作緊密。

騰訊 （00700） 擬斥資21億美元，私有化內地互聯網公司搜狗（美：SOGO），消息刺激雙雙股價上揚。券商花旗指，搜狗股價近年在低位徘徊，由於雙方業務合作緊密，對本身持有搜狗4成股權的騰訊進一步提出私有化並不驚訝，相信若私有化成功，有助提升騰訊搜尋引擎的效能並帶動廣告收入。

搜狗周一（28日）宣佈，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，擬以每股9美元收購餘下的60.8%已發行股份。花旗粗略估算，涉資約21億美元，折合約157.5億港元。

花旗：騰訊私有化搜狗有助對抗百度威脅

騰訊早於2013年斥資4.48億美元投資搜狗，在搜狗在美上市前，雙方更展開幾輪交易及業務安排。截至今年3月底止，騰訊持有搜狗約1.52億股或39.2%股權。此前，騰訊已將搜狗的搜尋引擎預設為旗下產品的搜尋裝置，期後進一步覆益微信搜尋服務。搜狗去年底亦曾披露，約35%的搜尋流量由騰訊相關的產品貢獻。

花旗續指，今次騰訊提出的私有化價格合理，較搜狗目前股價溢價56%，並相信緊接私有化後，騰訊會將搜狗的搜尋引擎完全整合至旗下產品及生態，特別是騰訊的小程序生態及非應用程式用戶，完整的搜尋引擎服務有助改善用戶體驗及小程式未來的變現能力，同時應對其他搜尋引擎商如百度（美：BIDU）的威脅。

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