【黃金價格】金價創新高後回落　應趁低吸納還是沽貨獲利？

▲ 黃金牛市已確認，今早12月期金合約曾經升抵2000美元，但之後迅速回落，反映金價正在測試2000美元的關口。

黃金價格創新高後回落，現報約1932美元。分析認為，金價呈超買，加上美元有輕微反彈，預期金價會在現水平整固約一至兩星期，但中短線支持金價再向上衝的基本因素不變，預期金價可再創新高。

盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生表示，黃金已非常超買，加上今早升勢較急，故趁美元反彈時回調，但支持金價向上的因素未變，環球央行大舉放水，美元已跌穿長期支持位，相信美滙指數會在93.4至94附近整固，及後金價便可發力再上，因此建議趁低吸納。

潘梓生稱，貴金屬牛市已確認，今早12月期金合約曾經升抵2000美元，但之後迅速回落，反映市場正在測試2000美元的關口。

金ETF可持有 下游金礦股宜沽出

招銀國際分析師蘇沛豐同意，金價短線升得過急，因此出現獲利回吐，但中短線仍有很多支持金價的因素，如美元弱、中美貿易戰等地緣政治風險上升、聯儲局2022年前不加息等，因此相信金價整固後可再展升浪。

其他黃金投資產品方面，蘇沛豐指，黃金ETF可繼續持有，上游的金礦股如山東黃金 （01787） 也可繼續持貨，但下游金礦股如靈寶黃金 （03330） 則建議先後沽出，因不能直接受惠於金價上升。

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