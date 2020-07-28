【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步

香港連續多日錄得逾百宗確診個案，近日大部分確診案例都屬本地感染，反映疫情已在社區中蔓延，港人Kaka在4月初移居台灣，當時她入境需接受14日居家檢疫（即隔離），她回憶指當時每天早上10點都有里長（類似區議員/社區幹事）打電話問候她的狀況，並且她需要每天要用手機應用程式紀錄各種狀況，少記一天，防疫中心會打電話來問候。如果是獨居者，里長或許可以幫你送外賣到家及倒垃圾。

▲ 台灣居家隔離的「防疫包」，裡面有各種糧食、看電影免費QRCODE及心經一本。（受訪者提供）

Kaka又指每個居家檢疫的人，因14天沒法上班，會得到政府補助約3600港元，再送一個防疫包，裡面有各種糧食、看電影免費QRCODE及心經一本。「貼心到一個地步，簡直受寵若驚。這種感覺，讓我想起以前去了一個沒水洗澡的地方，回到家裡後開水龍頭時，看到水流出來時的那種幸福感。⁣」

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Kaka笑稱從香港移居到台灣後，有很多地方都要慢慢適應，「最不適應」的地方是政府幾乎都會以市民利益先行，所以她諗為今次台灣抗疫如此成功，要多得台灣在疫情爆發初期，立即對鄰國封關、禁止醫療口罩出口及囤積、實施口罩配給、嚴格執行居家檢疫等措施。

▲ 港人Kaka在4月初移居台灣，當時她入境需接受14日居家檢疫。（受訪者提供）

反觀香港目前已有2,779確診案例，台灣462宗，而保安局日前公開香港出入境數字，2月至5月期間獲豁免強制檢疫14日規定的入境人數超過20萬，恐成防疫漏洞。Kaka雖然身不在香港，但仍憤然地指：「香港人無時無刻，都要各出勇謀自救，真的很累！⁣」

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