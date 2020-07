【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

新冠肺炎疫情全球大流行,各國藥廠都爭相研發新冠肺炎疫苗。Moderna研發的疫苗進入最後階段測試,國際也開始商討新冠肺炎疫苗的定價。「全球疫苗免疫聯盟」(GAVI)計劃將疫苗價格上限定為每劑40美元(約312港元),而多間藥廠也傾向將疫苗價格下調。

GAVI和世衛組織、流行病預防創新聯盟(CEPI) 合作帶領全球新冠病毒疫苗資助計劃(COVAX),確保新冠疫苗開發後,全球各國都可快速公平地獲取疫苗。

路透社引述GAVI行政總裁伯克利(Seth Berkley)指,目前COVAX計劃並無具體為疫苗定價,但打算作出分層定價,向富裕國家及較貧窮國家提供兩種價格。伯克利指,每劑40美元的疫苗價格,料為富裕國家的疫苗定價上限。

伯克利指出,大多數藥廠研發的疫苗仍處於測試初期,目前要得悉最終價格仍為時過早。他強調哪種疫苗技術效果最好、疫苗屬單劑或雙劑、產量等因素,都會影響最終的疫苗定價。

Moderna(美:MRNA)研發名為mRNA-1273的疫苖,將會展開第三階段試驗。Business Insider報道,Moderna行政總裁邦塞爾(Stephane Bancel)周一(27日)表示,同樣考慮為疫苗設兩種價格,將會在疫情大流行期間下調價格(will have a discounted price for the pandemic)。

至於英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥(AstraZeneca)合作研發AZD1222疫苗,阿斯利康早前表示預計不會透過疫苗獲利。另外,美國政府上周同意以每劑20美元(約156港元)的價格購買輝瑞的疫苗。

