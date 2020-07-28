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【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

環球社會熱點 13:45 2020/07/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠都爭相研發新冠肺炎疫苗。Moderna研發的疫苗進入最後階段測試，國際也開始商討新冠肺炎疫苗的定價。「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）計劃將疫苗價格上限定為每劑40美元（約312港元），而多間藥廠也傾向將疫苗價格下調。

【新冠疫苖】華府專家福西料Moderna疫苗 11月見成效

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽

GAVI和世衛組織、流行病預防創新聯盟（CEPI） 合作帶領全球新冠病毒疫苗資助計劃（COVAX），確保新冠疫苗開發後，全球各國都可快速公平地獲取疫苗。

路透社引述GAVI行政總裁伯克利（Seth Berkley）指，目前COVAX計劃並無具體為疫苗定價，但打算作出分層定價，向富裕國家及較貧窮國家提供兩種價格。伯克利指，每劑40美元的疫苗價格，料為富裕國家的疫苗定價上限。

伯克利指出，大多數藥廠研發的疫苗仍處於測試初期，目前要得悉最終價格仍為時過早。他強調哪種疫苗技術效果最好、疫苗屬單劑或雙劑、產量等因素，都會影響最終的疫苗定價。

【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試

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Moderna（美：MRNA）研發名為mRNA-1273的疫苖，將會展開第三階段試驗。Business Insider報道，Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周一（27日）表示，同樣考慮為疫苗設兩種價格，將會在疫情大流行期間下調價格（will have a discounted price for the pandemic）。

至於英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發AZD1222疫苗，阿斯利康早前表示預計不會透過疫苗獲利。另外，美國政府上周同意以每劑20美元（約156港元）的價格購買輝瑞的疫苗。

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責任編輯：何穎兒

全球疫苗免疫聯盟計劃將新冠肺炎疫苗價格上限定為每劑40美元，多間藥廠也傾向下調疫苗價格。

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