【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍

美國國務院網站日前公布全球「5G潔淨網絡商」(5G Clean Network)名單,並列出24間可信任的5G電訊公司,當中包括法國的O2、Orange公司、印度的Jio、韓國的SK Telecom、日本的NTT、KDDI,以及台灣的中華電信等,不過名單上就沒有任何一間香港電訊商在內。

▲ 全球「5G 潔淨網絡」名單是由美國國務院委託智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的25名來自亞洲、歐洲與美國的專家評估而成。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)早在四月時已宣布,未來所有進入和離開美國外交機構的5G網路連線,都必須透過「乾淨路線」(Clean Path)。而這一「乾淨路線」指的是在端到端的通訊路徑中,不使用任何由不可信的資訊科技供應商的傳輸、控制、計算或儲存設備,例如中國電訊設備供應商華為和中興通訊。

全球「5G 潔淨網絡」名單是由美國國務院委託智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的25名來自亞洲、歐洲與美國的專家評估而成;未來透過不潔淨5G網路而來的網路流量,將無法進入美國國務院所屬的外交機構,以確保各自的關鍵電訊服務、雲端、數據分析、手機應用程式、物聯網(Internet of Things)及5G技術等資訊不會外洩。

