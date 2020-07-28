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【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍

科技 13:44 2020/07/28

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美國國務院網站日前公布全球「5G潔淨網絡商」（5G Clean Network）名單，並列出24間可信任的5G電訊公司，不過名單上就沒有任何一間香港電訊商在內。

美國國務院網站日前公布全球「5G潔淨網絡商」（5G Clean Network）名單，並列出24間可信任的5G電訊公司，當中包括法國的O2、Orange公司、印度的Jio、韓國的SK Telecom、日本的NTT、KDDI，以及台灣的中華電信等，不過名單上就沒有任何一間香港電訊商在內。

全球「5G 潔淨網絡」名單是由美國國務院委託智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的25名來自亞洲、歐洲與美國的專家評估而成。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早在四月時已宣布，未來所有進入和離開美國外交機構的5G網路連線，都必須透過「乾淨路線」（Clean Path）。而這一「乾淨路線」指的是在端到端的通訊路徑中，不使用任何由不可信的資訊科技供應商的傳輸、控制、計算或儲存設備，例如中國電訊設備供應商華為和中興通訊。

【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術

全球「5G 潔淨網絡」名單是由美國國務院委託智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的25名來自亞洲、歐洲與美國的專家評估而成；未來透過不潔淨5G網路而來的網路流量，將無法進入美國國務院所屬的外交機構，以確保各自的關鍵電訊服務、雲端、數據分析、手機應用程式、物聯網（Internet of Things）及5G技術等資訊不會外洩。

責任編輯：施雯雯

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