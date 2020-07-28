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【政府派錢1萬】現金發放計劃提前明日向第二批書面登記市民派錢

即市財經 13:17 2020/07/28

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【政府派錢1萬】現金發放計劃提前明日向第二批書面登記市民派錢

政府派發1萬元的「現金發放計劃」，政府公布按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民（1956年至1970年出生的人士）將於明日（7月29日）開始收到款項或領取支票通知，較原訂的8月3日提早5天，共涉及約35.6萬人。該年齡組別人士如在7月19日或之後遞交登記表格，會在登記後約2星期收到款項或領取支票通知。

經銀行遞交書面表格（表格1）的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格（表格2的書面或電子版本），會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知。他們可於通知上列出的時段（約1個月）內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

因應政府早前宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政已公布在7月27日至8月2日期間，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，而其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉。部分市民（尤其是選擇在黃大仙區郵政局領取支票的市民）收到領取支票通知的時間會因而受影響，不能同步在7月29日收到通知。

截至7月27日，現金發放計劃已向接近550萬名合資格市民發出款項或領取支票通知。政府發言人提醒市民，銀行會在發放款項後盡快向市民發出短訊等通知，故市民無須急於到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘（包括使用打簿機查閱存摺交易紀錄）。市民亦有充裕時間到郵政局領取支票，無須急於在首一兩天到郵政局領取支票。鑑於疫情的最新發展，市民應避免在銀行或郵政局聚集，減低感染風險。

【派錢1萬】逾530萬人已收一萬元 周日起接受最後一批書面登記

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