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發改委：降低企業工作成本 年內平均降寬頻收費15%

即市財經 13:17 2020/07/28

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發改委要求各部力落實降低實體經濟企業成本

國家發改委向多個部委發出通知，要求各部門幫助企業妥善應對疫情衝擊，渡過難關，降低實體經濟企業工作成本。發改委又要求各部門落實多項措施，包括降低企業寬頻和專線平均費用15%，措施應側重於中小企和製造業。

通知要求，政府應落實稅收減免政策，減免小規模納稅人增值稅；免徵公共交通運輸、餐飲住宿、旅遊娛樂、文化體育等服務增值稅政策實施期限延長至今年年底。同時允許小微企業、個體工商戶所得稅延緩至明年繳納。

金融方面，各部門應繼續疏通貨幣政策傳導機制，靈活運用降準、公開市場操作、再貸款再貼現等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；做好3000億元（人民幣，下同）抗疫專項再貸款、5000億元再貸款再貼現資金，和新增的1萬億元普惠再貸款再貼現額度的政策銜接。

另外，應充分發揮政府性融資擔保作用，推動國家融資擔保基金與銀行業金融機構開展批量擔保貸款合作，以達致2020年新增再擔保業務規模4000億元目標。政府性融資擔保機構2020年全年對小微企業減半收取融資擔保、再擔保費，將綜合融資擔保費率逐步降至1%以下，有條件的地方建立擔保費補貼機制。

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