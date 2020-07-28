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【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享）

即市財經 13:10 2020/07/28

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美元積弱難返，反映美元兌一藍子主要貨幣的美滙指數，昨失守94關見逾兩年低位後，今早反覆尋底。在擔心美元長期貶值，演成另一次金融危機前，先不要對中短綫市況過份悲觀。須知弱美元向來利好股市，只是港股受惠程度遜於歐、日及新興市場股市，未來一段時間或難扭轉。

...

欄名 : 交易講場

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