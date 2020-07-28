【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 即市財經 13:10 2020/07/28 分享： 美元積弱難返，反映美元兌一藍子主要貨幣的美滙指數，昨失守94關見逾兩年低位後，今早反覆尋底。在擔心美元長期貶值，演成另一次金融危機前，先不要對中短綫市況過份悲觀。須知弱美元向來利好股市，只是港股受惠程度遜於歐、日及新興市場股市，未來一段時間或難扭轉。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 2020/07/27 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 2020/07/24 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/07/22 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 2020/07/21 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 拉丁美洲 經濟 美股 新興市場 A股 香港股票 美滙指數 恒生指數 人民幣 港滙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入