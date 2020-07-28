【新手入門】4大途徑投資黃金　入場費最平唔洗1800元

新冠疫情持續爆發，加上中美關係愈趨緊張，黃金扮演避險角色；全球央行大放水，美國聯儲局採取零息政策及重推量化寬鬆，美元弱勢，同時加速了金價升勢。

金價創歷史新高，迫近每盎斯2,000美元，投資黃金成為熱門之選，在市場上，投資黃金主要有4大途徑，係時候了解一下。

投資黃金主要有以下4大途徑：

1. 實金

投資黃金最直接的就是買實金，如金條、金粒及金幣等，一般在金行及銀行均可買入。不過，要留意在金行買賣金飾的話，是需要按金價再加上手工費。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

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另外，在金行買賣黃金時，亦要注意買賣差價。以周大福網頁顯示，截至2020年7月28日早上11時，「999.9飾金」買入價為每兩17,500元，賣出價每兩20,800元，當中一買一賣差價達3,300元，差價達18%。而金粒買入價每兩17,570元，賣出價20,490元，買賣差價達2,920元或16%。

不少銀行亦有買賣實金的服務，如恒生、中銀香港等，一般來說差價會較金行為低。以截至7月28日2時半，恒生「九九九九金條」每兩買入價為18,200元，賣出價為18,290元，差價僅90元或0.5%。

2. 紙黃金

所謂的「紙黃金」，是在銀行開立「黃金存摺」，黃金存摺記錄你在銀行的黃金存款，例如現時持有多少兩黃金，最大好處是方便，不用為尋找地方保存金條或金粒而煩惱，而入場費也最低。

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投資紙黃金，買入賣出都沒有實體黃金到手，賬戶亦不能提取黃金，黃金存摺賬戶只是記錄黃金存款存款。紙黃金是跟金價走勢上落，存在銀行是沒有利息收入，賺錢只能靠金價上升。

一般而言，紙黃金的入場費普遍較低。以恒生銀行為例，是以一錢為買賣單位，一錢即是十分之一兩，以7月28日２時半資料，黃金存摺一錢買入價1,789.1元，賣出價1,794.9元。

3 金礦股

現時在香港上市的黃金股不少，以內地金礦股為主，買賣金礦股好處是買賣方便，價格透明度亦高，但要注意未必每隻金礦股均能跟足金價上升，始終金股也是上市公司，影響股價升跌的除了金價外，還包括業績表現及其他外在因素。

金礦股有山東黃金（01787）、招金（01818）、紫金礦業（02899）及中國黃金（02099），當中以山東黃金今年表現最好，以周一（27日）收市價24.9元計，今年升幅達89%；招金升27%；紫金升29%；中國黃金則跌12%。由此可看出買金股來捕捉金價升勢，風險相當高。

4 黃金ETF

除金礦股外，近年更多人選擇黃金ETF來捕捉金價升浪，現時本港追蹤現貨黃金的ETF有三隻，分別是：SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）及恒生人幣金ETF（83168），每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。

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三隻金ETF當中，以SPDR金ETF規模最大，成交也最多，在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，今年年初時為了降低基金買入門檻，道富集團宣布，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股。

價值黃金ETF是由惠理集團發行；恒生人幣金ETF則是由恒生投資管理發行，不過是以人民幣計價，伴隨匯率波動風險。