【中國經濟】惠譽重申中國A+評級 上調今年GDP增長預測至2.7%

▲ 惠譽重申對中國A+評級 上調今年GDP增長預測至2.7%

評級機構惠譽發報告，重申對中國給予長期外幣發行人違約評級（IDR）A+，評級展望為穩定。惠譽指，經過年初因應新冠肺炎而實施的防疫措施，中國經濟目前正顯著復甦，上調中國今年GDP增長預測，由1.2%調升至最新2.7%，是惠譽覆蓋的主權評級當中增長最高的國家。

中國第二季GDP按年增加3.2%，較第一季收縮6.8%顯著改善，優於惠譽預期。惠譽指，現階段不能排除爆發新一波疫情的可能性，但當局最近有效遏止北京疫情爆發，反映中國有能力毋需再以大規模封市等措施防疫，減低對經濟的傷害。

惠譽預期，中國明年GDP增長或短暫加速至7.5%，隨後會重新以大約5.5%的增速發展至2022年。

惠譽：中國地緣政治升溫壓力短期內難除

惠譽續指，為應對疫情影響，中國財政政策轉趨寬鬆，官方預期因此財政赤字會升至佔GDP 3.6%，而2019年同期為2.8%。惠譽以綜合基礎預測，今年政府總財政赤字會升至GDP 11.1%，較去年的4.9%顯著上揚，與其他經濟體的趨勢相約。

惠譽又提到，疫情下中國與其他國家的地緣政治磨擦急劇升溫，包括應對疫情、對港政策、貿易爭議等。該行預期，有關的地緣政治磨擦會持續，但短期內相關爭議未會對中國的主權評級有負面影響，至於長遠會否轉化成對評級有利好或負面影響，就要拭目以待。

相關文章：

【中國經濟】中國次季GDP增3.2% 摩根資管︰未來數季保持復甦 港股低估值優於A股

【港區國安法】被美資銀行關閉帳戶 陳智思：外資銀行拒港高官開戶