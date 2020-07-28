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【宏觀中國】「六穩」再加碼　下半年刺激政策逐個睇

股樓投資 13:07 2020/07/28

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國內疫情受控，復工復產進度順利，下半年當局將會加大刺激力度，保持經濟反彈的勢頭。綜合多個部委官員的發言，未來刺激政策可歸納以下重點。

其他文章：【趣話財經】收購搜狗　騰訊唔止想同百度搜索爭飯碗？

1. 投資新基建

官方稱，政策聚焦「兩新一重」，合理擴大有效投資，項目包括川藏鐵路、深中通道、5G及千兆光纖網絡。隨着特別國債及專項債落地，下半年基建投資將會加快。

2. 刺激消費

外貿商品轉內銷、部署市內免稅店、穩定新能源汽車等促消費措施。政策目的指在引導每年達1萬億元人民幣的海外消費回流。

其他文章：【港股追蹤】恒生科技指數反彈　呢隻成份股兩日累升1成(不斷更新)

3. 鼓勵外商投資

市場預期，新版鼓勵外商投資產業目錄、跨境服務貿易負面清單等會出台。其中，將會促進中西部地區吸引外資。

4. 保就業

階段性減免企業社保費、加大失業補助、創造就業機會。官方預計，至年底三項社會保險合計為企業減少成本1.6萬億元人民幣。

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撰文 : 高式古

外資 中國 保就業 社會保險 經濟

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