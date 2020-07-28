馬來西亞納吉布判監12年 一馬貪案7項罪名全成立

▲ 馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案，吉隆坡高等法院今天宣判，馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）7項罪名全部成立。其中3項為刑事失信罪、3項洗黑錢和1項濫權罪名。

馬來西亞前總理納吉布被法院判監12年，成為馬來西亞首個被法庭定罪判監的總理。納吉布被控涉及前主權基金「一馬發展」子公司的首宗貪腐案，7項罪名全部成立。

馬來西亞主權基金「一馬發展」（1MDB）貪腐案，吉隆坡高等法院今日判刑。其中，納吉布（Najib Razak）因濫權罪被判監12年，另外各3項刑事失信罪及洗黑錢罪名，各判監10年，同期執行。

法院同時對納吉布罰款2.1億林吉特（約3.8億港元），如果他無法繳付，將加監5年。法官指考慮到納吉布所犯罪行，判刑是適當及相稱。

納吉布被指控在2009年至2018年擔任總理期間，曾挪用「一馬發展」的資金達4,200萬林吉特（約7,656萬港元），轉到納吉布的私人賬戶。

北韓金正恩多謝核武 確保北韓無戰爭及光明未來

【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

法官表示，納吉布涉及「一馬發展」前子公司SRC國際的成立，他擔任總理期間，建議公務員退休基金局向SRC貸款20億馬幣（約36億港元），內閣在倉促之下批准，認為納吉布是貸款計劃的最終決策人，SRC之後將其中4,200萬馬幣匯到納吉布的銀行戶口，認為納吉布是刻意隱瞞。

納吉布否認一切控罪，並指他被財務顧問劉特佐（Jho Low）誤導，以為自己賬戶中的資金是由沙特王室捐贈，而非挪用國家基金；目前劉特佐仍然在逃，下落不明。

【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘

【美國疫情】共和黨7萬億救濟方案 減失業金鼓勵就業

在判決前，納吉布已表示將提起上訴。

該案被視為對馬來西亞法治和反腐敗努力的考驗。對納吉布的指控雖一度在其任職總理期間被免除，卻成為他在2018年大選落敗的關鍵，當局亦因此重新啟動對該案的調查。

玩抖音玩出禍 埃及5女子違反公德囚2年罰15萬

【美國大選】特朗普防疫轉軚 據報因支持者確診急增

馬來西亞主權基金「一馬發展」由納吉布在2009年設立，以促進國家經濟發展，至2015年被揭發基金未有支付銀行和債券持有人的款項。

經調查發現，這筆丟失的款項與不少奢飾品消費有關，如豪華房地產、私人飛機、梵高和莫奈的藝術品，甚至與荷里活大片《華爾街狼人》有關。

【新冠疫苖】華府專家福西料Moderna疫苗 11月見成效

【禁堂食】駐波斯灣美軍嚴守防疫：必須假設自己染疫

馬來西亞去年8月對納吉布展開另一輪訴訟，納吉布共面臨著21項洗錢罪和4項濫用職權罪，但他再次否認所有指控。他的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）也面臨洗錢和逃稅的指控，並已認罪。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺