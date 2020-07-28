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【WFH】大摩調低寫字樓租金預測料下半年再跌12% 削太古地產目標價15%

即市財經 13:01 2020/07/28

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摩根士丹利指，現時寫字樓收租股的估值已低於2003年及2008年兩次危機時的水平，反映寫字樓租金自6月水平再跌40%。

本港再收緊防疫抗疫措施，鼓勵僱主容許僱員在家工作（work from home），同時全日禁堂食，限聚令亦收緊至兩人。摩根士丹利因應在家工作及疫情影響，決定下調對本港寫字樓租金的預測，由原先估計的今年跌10%至20%，調低至25%，因此將寫字樓收租股香港置業及太古地產 （01972） 的每股NAV削減9%及2%，目標價相對調低12%及15%。

大摩引述AlphaWise調查報告指，現時約68%員工正在家工作，預期當中83%希望未來繼續這種工作模式，但他們傾向有一個較為彈性的上班模式，而非每天都在家工作；57%員工認為，在家工作最大的挑戰是基建設施問題，其次才是工作效率。

大摩認為，綜合在家工作及共享工作空間有限的因素，預期未來5年約有3%寫字樓空間會重投市場，以年率化計每年約0.6%。

料全年寫字樓租金跌25%

本港寫字樓租金上半年跌13%，大摩預期，下半年再跌12%後見底，然後2020至2022年間，寫字樓租金的複合年增長率約2.5%，主要由經濟出現V型反彈及2020/21年新寫字樓供應有限所推動。整體來看，2022年寫字樓租金水平較2020年6月低7%。

計及在家工作效應，預期寫字樓空置率會由2020年6月的7.6%，於2020年12月至2022年12月期間升至9%。

寫字樓收租股估值低於過去兩次危機

若單計在家工作因素，大摩認為，對寫字樓收租股的影響有限，現時寫字樓收租股的估值已低於2003年及2008年兩次危機時的水平，反映寫字樓租金自6月水平再跌40%，較該行預期2022年前跌7%更嚴重，市場對寫字樓收租股的估值過度悲觀。

大摩指，現時香港置業、太古地產的估值處於歷史低位，較每股資產淨值（NAV）折讓約65%，股息率5.2厘。

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