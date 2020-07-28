【疫苗競賽】輝瑞夥BioNTech開始疫苗人體測試　最快10月申請最終審查（附連結）

▲ 美國藥廠輝瑞與德國生物科技企業BioNTech開始為新冠肺炎疫苗進行後期臨床人體測試。（輝瑞Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續至今，全球期待新冠肺炎疫苗面世。有外國媒體報道，美國藥廠輝瑞與德國生物科技企業BioNTech，開始為新冠肺炎疫苗進行後期臨床人體測試，將會有30,000名參加者，冀2020年底前可生產1億劑疫苗。

【食品安全】港人愛吃魚翅 報告：港魚翅樣本汞含量達危險水平

不少藥廠亦趕快研究新冠肺炎疫苗，希望搶先申請專利。據CNBC報道，輝瑞（Pfizer）及BioNTech開始為新冠肺炎疫苗進行後期臨床人體測試。該測試將會有約30,000名參加者，由18歲至85歲的人士組成，來自120個地方。

輝瑞現正在網頁招募參加者作疫苗人體測試，有興趣人士可於網頁留下聯絡資料。

https://bit.ly/2P5dI4s

【支援學童】恒生銀行捐贈1000萬 夥社福機構推「友伴童恒」學習、情緒支援

若然試驗成功，兩所企業最早將於10月向相關監管部門申請最終審查。他們計劃在今年年底前生產1億劑疫苗，2021年年底前生產13億劑疫苗。

除了輝瑞及BioNTech外，Moderna同樣正進行臨床測試，目標是明年開始可提供5至10億劑疫苗。其他競爭者亦包括Johnson&Johnson及AstraZeneca。

【禁堂食】食肆全面禁堂食 張宇人：業界對措施感沮喪和無助

責任編輯：葉泳珊