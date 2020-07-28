【晶片股】台積電TSMC晉身全球市值十大　有望拿下英特爾5納米和3納米訂單　

▲ 台積電有望再斬獲英特爾5納米及3納米晶片訂單。

市值超越競爭對手英特爾Intel（美：INTC）及韓國三星的台積電TSMC，繼成為全球第十大市值公司後再傳喜訊。據外電最新消息，台積電TSMC（台：2330；美：TSM）繼獲得英特爾（美：INTC）6納米晶片代工訂單後，有望再獲得5納米及3納米的伺服器（CPU）代工訂單。台積電TSMC台股今日（28日）盤中高見466.5元新台幣，尾盤回落，收市升約2.5%，報435元新台幣。台積電TSMC現美股盤前回吐2.34%，報81.3美元。

此前有報道指英特爾即將推出的Ponte Vecchio GPU，採用台積電TSMC成本稍低的6納米先進製程，訂單量為18萬粒晶片。最新消息稱，台積電TSMC和英特爾有望在更先進的5納米和3納米先進製程有合作，目前該合作計劃正在推進中，意味英特爾很大可能將部分CPU的代工訂單交予台積電TSMC，料台積電TSMC將於2022年下半年才開始大規模代工。

台積電TSMC美股股價及市值均創歷史新高，昨晚盤中見歷史新高83.4美元，收漲12.65%，報83.25美元；盤後續漲1.97%，報84.89美元。市值高達4317億美元，躋身全球十大股份之一，亦為全球最大晶片股。

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