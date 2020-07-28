【全日禁堂食】消息：今日再新增逾百宗確診　餐飲聯料再多500間食肆暫停營業或現結業潮

消息指，本港今日新增約100至110宗確診個案，同時涉及多個感染群組。疫情持續嚴峻，政府進一步收緊防疫抗疫措施，限聚令收緊至兩人，食肆周三起除晚市禁堂食，開始全日禁堂食。香港餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目上估計，全日禁堂食及限聚令措施下，飲食業再受挫，將會有再多500間食肆暫停營業。

黃家和表示，受疫情影響，早前已有至少1200間食肆暫停營業，如今政府再收緊措施，預料實施後，會再有500間食肆暫停營業，連同提早關門的食肆，有近3成業界即7000間食肆受影響。

他指出，現時只有3000多間食肆有經營外賣，做不到大量生意，加上有部分市民改為自行帶飯，措施會令生意大幅下跌。他憂慮若措施維持至8月，會令業界整體生意額跌8成，損失約70億元。

另外，稻苗學會主席黃傑龍表示，若食肆全日只做外賣，部分餐廳或連電費都不能負擔，若果措施再延長7日，相信業界會出現結業潮。

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