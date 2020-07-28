【疫市營商】尼爾森香港發布「消費者動態報告」　助零售商洞悉市場趨勢

▲ 尼爾森香港發布消費者動態報告(Omni Shopper Dynamic Dashboard )，讓營銷人員能追蹤各類別和各零售商的表現數據。（尼爾森香港提供圖片）

在新冠肺炎疫情這類不明朗的情況下，零售商生意難做。尼爾森香港今天發布消費者動態報告(Omni Shopper Dynamic Dashboard )，讓營銷人員能追蹤各類別和各零售商的表現數據，並審視其市場策略及配合多變的消費行為和零售趨勢。

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消費者動態報告由1,500個家庭組成，分析十二個主要類別，分別是冷凍食品、包裝食品、乳製品、麵包、家用產品、洗浴和個人護理產品、嬰兒用品、飲料、零食和糖果、寵物護理、化妝品、非處方藥和保健產品，提供家庭消費（按金額、消費頻率和數量）、購物籃金額價值和數量、滲透率、消費途徑（按零售商 / 渠道）、消費額分布、消費者對零售商的轉移以及價格變化等。

亞洲 Consumer Intelligence董事總經理Vaughan Ryan表示，現時的新常態驅使消費者發展出不同的消費行為，營銷人員能透過檢視動態報告中的轉換取向的趨勢，了解那些指標對零售商的發展有最大貢獻，從而在策略上作出相應的調整。

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責任編輯：蘇穎琪