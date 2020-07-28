【美國疫情】共和黨7萬億救濟方案 減失業金鼓勵就業

▲ 美國共和黨提出一萬億美元（約7.7萬億港元）疫情援助計劃，包括直接向每名美國人發放1200美元。

美國新型冠狀肺炎病毒疫情（新冠肺炎）嚴峻，繼5月份美國民主黨提出3萬億美元救濟方案外，美國共和黨亦提出一萬億美元（約7.7萬億港元）疫情援助計劃，包括直接向每名美國人發放1200美元。參議院共和黨領袖麥康奈爾說，方案是一項度身訂造同有針對性的計劃，能夠讓學生回到學校，讓員工重返工作崗位。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）說，方案是一項度身訂造同有針對性的計劃，希望有助在疫情下重振經濟。措施包括為學校提供1000億美元（約7750億港元）的資金，支援秋季復課；以及直接向每名美國人發放1200美元（約9300港元），希望刺激經濟。

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麥康奈爾表示，希望在不會拖慢重啟經濟的前提下，延長原定本周五到期的失業救濟金發放。原本向失業人士每周提供600美元（約4650港元）的安排，將會削減至200美元（約1550港元）。這次削減反映當局的憂慮，鑑於早前的方案中，約三分二國民獲得的資助高於原本薪酬，難以鼓勵國民重回工作崗位。

民主黨隨即反對方案，認為與眾議院5月時通過的3萬億美元計劃相比，共和黨的計劃規模完全不足（’totally inadequate’）、太少太遲（’too little too late’）。

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自疫情爆發以來，美國在相關支援措施上已花約2.4萬億美元（約18.6萬億港元），為企業和個人家庭提供援助，有經濟學家警告未來還需更多。目前美國累計確診病例逾429萬宗，逾14.8萬人死亡。

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記者：葉芷樺