  • 33°C
香港時間 : 2020728日 (二) 13:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】共和黨7萬億救濟方案 減失業金鼓勵就業

環球社會熱點 12:39 2020/07/28

分享：

美國共和黨提出一萬億美元（約7.7萬億港元）疫情援助計劃，包括直接向每名美國人發放1200美元。

美國新型冠狀肺炎病毒疫情（新冠肺炎）嚴峻，繼5月份美國民主黨提出3萬億美元救濟方案外，美國共和黨亦提出一萬億美元（約7.7萬億港元）疫情援助計劃，包括直接向每名美國人發放1200美元。參議院共和黨領袖麥康奈爾說，方案是一項度身訂造同有針對性的計劃，能夠讓學生回到學校，讓員工重返工作崗位。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）說，方案是一項度身訂造同有針對性的計劃，希望有助在疫情下重振經濟。措施包括為學校提供1000億美元（約7750億港元）的資金，支援秋季復課；以及直接向每名美國人發放1200美元（約9300港元），希望刺激經濟。

【美國大選】特朗普防疫轉軚 據報因支持者確診急增

【新冠疫苖】福西料Moderna疫苗 11月見成效

麥康奈爾表示，希望在不會拖慢重啟經濟的前提下，延長原定本周五到期的失業救濟金發放。原本向失業人士每周提供600美元（約4650港元）的安排，將會削減至200美元（約1550港元）。這次削減反映當局的憂慮，鑑於早前的方案中，約三分二國民獲得的資助高於原本薪酬，難以鼓勵國民重回工作崗位。

民主黨隨即反對方案，認為與眾議院5月時通過的3萬億美元計劃相比，共和黨的計劃規模完全不足（totally inadequate）、太少太遲（’too little too late’）。

【美國疫情】特朗普國安顧問確診 白宮權力核心也中招

【禁堂食】駐波斯灣美軍嚴守防疫：必須假設自己染疫

自疫情爆發以來，美國在相關支援措施上已花約2.4萬億美元（約18.6萬億港元），為企業和個人家庭提供援助，有經濟學家警告未來還需更多。目前美國累計確診病例逾429萬宗，逾14.8萬人死亡。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

【美國疫情】全民檢測難度高？全樓檢測成出路
2020/07/27
【美國疫情】全民檢測難度高？全樓檢測成出路
唇上鬍鬚傷害民族感情？美國駐韓大使輕鬆化解
2020/07/27
唇上鬍鬚傷害民族感情？美國駐韓大使輕鬆化解
譚德塞：新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」
2020/07/27
譚德塞：新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
今日
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
玩抖音玩出禍 埃及5女子違反公德囚2年罰15萬
今日
玩抖音玩出禍 埃及5女子違反公德囚2年罰15萬
傳染病 經濟 就業 失業 疫情 麥康奈爾 美國 美國共和黨 全球大流行 美國民主黨

上一篇文章

【美國大選】特朗普防疫轉軚 據報因支持者確診急增

下一篇文章

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試
【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區