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Google首個宣布居家辦公計畫延長至明年夏季

環球政經 14:47 2020/07/28

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因應疫情持續，美國科技大廠 Google（GOOGL） 周一 (27 日) 表示，居家辦公的計畫將延長至明年7月，員工可自由選擇工作地點，成為首家正式宣布延長居家辦公安排的科技公司。

Google行政總裁Sundar Pichai在郵件中提及，為了讓員工能提前規劃，居家辦公計畫將延長至明年6月30日，只要是可遙距工作的員工，都將適用這個計畫。

根據《華爾街日報》報導，這項計畫幾乎涵蓋所有Google與其母公司Alphabet的員工，涉及員工共計約20萬人，範圍包括美國總部、以及位於英國、印度和巴西等其他國家的辦公室。

科技行業遙距工作的趨勢正在興起，推特 (TWTR) 5月曾提出員工可以在永遠在家工作，不久後臉書 (FB) 就表示正職員工可以要求繼續在家工作，Facebook (FB) 行政總裁Zuckerberg更預估未來5到10年，將有一半員工可以在家工作。此外，亞馬遜 (AMZN) 與蘋果 (AAPL) 也都表示，居家辦公安排將延續至明年1月。

相關文章：【新冠疫情】德國研究顯示：居家辦公可減輕壓力、提高效率

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