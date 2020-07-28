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玩抖音玩出禍 埃及5女子違反公德囚2年罰15萬

環球社會熱點 12:35 2020/07/28

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玩抖音玩出禍 埃及5女子違反公德囚2年罰15萬

埃及5名女網絡紅人在抖音海外版TikTok發布影片後，被指違反公德。埃及一間法院判處5人入獄2年、罰款30萬埃及鎊（14.6萬港元），其中兩人分別擁有過百萬粉絲。事件突顯在這個保守穆斯林國家，個人自由和社會規範存在分歧。

擁有130萬追蹤者的Haneen Hossam上載了3分鐘的片段，稱女子可與她合作賺錢。另一網絡紅人、有200萬粉絲的Mowada al-Adham於5月被捕，被指在TikTok和Instagram上發布了諷刺短片。

【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」

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律師巴赫基里（Ahmed Hamza al-Bahqiry）表示，這些年輕女子還在資金來源方面，面臨另外的指控。

人權律師阿瓦迪（Tarek al-Awadi）指，事件反映社會與現代通訊技術迅速發展的角力，裁決縱在預期之內，但仍然令人震驚。

【港區國安法】抖音退出香港 美國澳洲擬禁抖音

婦女權益律師Intissar al-Saeed斥，今次判刑是危險的指標，即使不同意年輕女子在TikTok發布的內容，都不能以此為判監理據。

埃及近年在網絡嚴打女歌手和女舞蹈員。埃及法院上月以「煽動放蕩」罪名，判處肚皮舞舞蹈員Sama al-Masry入獄3年。一名女歌手在2018年以同樣的罪名被拘留。

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記者：韓羚

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