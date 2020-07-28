▲ 【美國大選】特朗普防疫轉軚 據報因支持者確診急增

美國大選在即，美國疫情嚴峻，或影響總統特朗普的美國大選選情。美媒報道指，特朗普近日一改對待新冠肺炎疫情的態度，又公開戴口罩示眾，原因是特朗普發現共和黨票倉的州分及搖擺州分確診數字急增，恐影響美國大選選情。

《華盛頓郵報》報道指，白宮高級顧問最近向特朗普提供地圖和數據，顯示共和黨票倉州分中，新增確診個案急增。

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除了在佛州、德州以及亞利桑那州等疫情嚴峻外，中西部各州包括密歇根州、威斯康星州及明尼蘇達州等的確診及死亡個案均錄得持續增長，這些州分對於特朗普能否連任至關重要。

《紐約時報》數據顯示，密歇根州在過去7日，每日平均增加688宗確診；威斯康星州則每日平均增加900宗；明尼蘇達州平均增加逾700宗。

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鑑於疫情惡化會影響特朗普的政治命運，特朗普近日態度大變，採取措施正視疫情。特朗普恢復定期白宮疫情通報會，又首次在公共場合戴上口罩。

美聯社最新民調顯示，特朗普在應對疫情方面的支持度創新低，僅32%受訪者表達支持。

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責任編輯：楊心悅