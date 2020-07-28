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【美股期貨】攜程盤前升一成　金價高位回落70美元（不斷更新）

即市財經 16:05 2020/07/28

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美月動態不斷更新

美股昨反覆上揚後，美股期貨於亞洲時段靠穩，道指期貨微升。3M（美：MMM）、麥當勞（美：MCD）、輝瑞（美：PFE）等美股將於市前公布業績，至於VISA（美：V）、AMD（美：AMD）、eBay（美：EBAY）、Starbucks（美：SBUX）等多股將於市後放榜。

焦點新聞：

【美股焦點】傳㩦程計劃從美國納斯達克退市 㩦程：不予置評

景順：刺激政策續支持股市 歐洲資產較美國資產更吸引

【黃金價格】金價創新高後回落　應趁低吸納還是沽貨獲利？

即時走勢：

【16︰05】攜程（美：TCOM）盤前升幅擴大至1成，報30.89美元。

【16︰00】攜程（美：TCOM）盤前升逾8%，報30.16美元。

【15︰45】現貨金跌幅擴大至近1.7%，報1910美元水平，相當今早高位回落逾70美元。

【15︰14】歐洲股市早段向上，德股升近0.6%；英股升0.7%；法股升0.1%。

【15︰10】路透報道，攜程（美：TCOM）計劃從納斯達克退市，目前正與潛在投資者商談為私有化交易提供資金。退市原因包括地緣政治風險升級、疫情打擊，以及面臨美國監管機構更嚴格的審查和審計要求。

【13︰33】現貨金高見1981.27元後，最新轉跌3.7美元或0.2%，報1938.5美元。

【12︰03】道指期貨升7點，報26491點；標指期貨升2點，報3234點；納指期貨升23點，報10698點。

【10︰45】外電報道，電動車生產商特斯拉 （Tesla）為了在上海廠房生產Model Y SUV，目前正於上海進行招聘行動，為其中國工作室引進設計師，並為上海廠房招募約1000名工人。

【美股焦點】Tesla正在上海招聘中國設計師及員工　為生產Model Y SUV做準備

【09︰30】路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）計劃將新冠病毒疫苗的潛在價格上限訂為每劑40美元（約310港元）。

【新冠疫苗】疫苗聯盟擬將疫苗價格上限定為40美元

【09︰30】金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升幅擴大，現貨金高見1981.25美元，最新升近2%，報1978.58美元；12月紐約期金升2%，報1994.3美元。

【金價走勢】現貨金續破頂升至1980美元　再有分析看突破2000美元

【07︰30】美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

道指升114點港股ADR升161點　美滙指數跌穿94　金價創新高

【06︰40】內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會收到騰訊  （00700）  發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。搜狗美股全日大升47%，收報8.48美元，意味騰訊收購價仍溢價約6%。

【美股焦點】騰訊擬收購搜狗　搜狗美股收市急漲47%（第二版）

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責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 威士卡（Visa，美：V） 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 超微（AMD，美：AMD） 3M（美：MMM） eBay（美：EBAY） 紐約期金

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