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【美股市況】道指跌百點 期貨卻隱現大鱷維持大低水（不斷更新）

即市財經 00:22 2020/07/29

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美月動態不斷更新

受焦點企業業績拖累，美股3大指數下跌。市場關注美國最新一輪財政刺激方案及聯儲局議息會議。VISA（美：V）、AMD（美：AMD）、eBay（美：EBAY）、Starbucks（美：SBUX）等多股將於市後放榜。

值得留意的是，道指開市後走勢靠穩，不過，道指期貨有較大的低水情況，道指午市跌100點，報26483點，但道指期貨同時跌174點，報26310點，反映部份投資者的造淡情況。

焦點新聞：

【美元危機+金價走勢】高盛︰金價看2300美元 金價升意味美元地位受威脅

美國聯儲局延長緊急貸款計畫至今年底

【美股焦點】傳㩦程計劃從美國納斯達克退市 㩦程：不予置評

景順：刺激政策續支持股市 歐洲資產較美國資產更吸引

【黃金價格】金價創新高後回落　應趁低吸納還是沽貨獲利？

【美國議息】瑞士百達財管︰聯儲局料維持觀望態度 言論或偏鴿派

【美股焦點】3M次季收入按年跌12% 盈利遜市場預期

【美股焦點】麥當勞上季收入大跌3成 市前挫2.4%

即時走勢：

【00︰20】美國疫情嚴峻，累計確診人數逾429萬，德克薩斯州成為第4個感染人數逾40萬的州份。

【23︰41】美股跌幅收窄，道指跌54點；納指跌0.14%；標指轉升0.08%。

【22︰34】柯達（美：KODK）市前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產，該股在美股早段急升，曾高見11.8美元，升3.5倍。道指反覆下挫，新跌142點。

【美股焦點】菲林生產商柯達靠仿製藥翻身　急升3倍

【22︰01】美國7月經濟諮商會(CB)消費者信心指數為92.6，低過市場預期94.7，及前次調查的98.1。

【21︰53】美國聯儲局將多個緊急貸款計劃延期至今年底，以幫助經濟。

【21︰45】3大指數跌幅擴大，道指跌112點，報26472點；標指跌0.22%；納指跌0.36%。

【21︰30】道指低開55點，報26529點；麥當勞股價跌1%。

【21︰22】內地官媒報道，國務院副總理劉鶴28日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，共同以視頻會議形式主持第八次中歐經貿高層對話。雙方圍繞「開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復甦增長」主題，進行了深入、坦誠、務實、高效的討論，就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經濟治理、產業鏈供應鏈安全、中歐投資協定談判、世貿組織改革、擴大市場開放、數字經濟、互聯互通、金融和稅務領域合作等達成一系列豐碩成果和共識。

【21︰10】美國5月20城市房價指數按年升3.69%，低過市場預期的4%。

【21︰06】：美國截至7月25日當周紅皮書商業零售銷售按年跌8.7%。

【20︰41】麥當勞市前跌幅擴至2.8%；道指期貨跌117點。

【19︰30】麥當勞（美：MCD）第二季營收37.6億美元，勝市場預期的36.76億美元；同店銷售跌23.9%，遜預期，每股盈利亦遜預期。美股盤前現跌逾2%。

【19︰20】3M（美︰MMM）公布截至6月底止第二季業績，期內收入為72億美元，按年跌12.2%；每股盈利為2.22美元，按年增長15.6%；經調整後每股盈利為1.78美元，按年跌16.4%，亦低過市場預期的1.8美元。

【18︰30】美股期貨轉跌，道指期貨跌97點；標指期貨跌0.28%；納指期貨跌0.31%。

【16︰21】道指期貨升14點，報26498點；標指期貨升2點，報3234點；納指期貨升5點，報10680點。

【16︰49】現貨金跌幅收窄至近0.8%，於1927美元水平；12月紐約期金跌近0.6%，報1944.7美元。

【16︰54】搜狐（美：SOHU）盤前升幅擴大至2成。搜狗（美：SOGO）盤前則升近1%。

【16︰35】搜狐（美：SOHU）盤前升逾7%，報16.69美元。騰訊擬收購搜狗（美：SOGO），搜狗由搜狐於2004年創立。

【16︰23】金價高位回落，巴里克黃金（美：GOLD）盤前跌近3%，報29.05美元。

【16︰21】美滙指數升近0.4%，重上94水平。

【16︰08】道指期貨跌5點，報26479點；標指期貨升不足1點，報3232點；納指期貨跌3點，報10671點。

【16︰05】攜程（美：TCOM）盤前升幅擴大至1成，報30.89美元。

【16︰00】攜程（美：TCOM）盤前升逾8%，報30.16美元。

【15︰45】現貨金跌幅擴大至近1.7%，報1910美元水平，相當今早高位回落逾70美元。

【15︰14】歐洲股市早段向上，德股升近0.6%；英股升0.7%；法股升0.1%。

【15︰10】路透報道，攜程（美：TCOM）計劃從納斯達克退市，目前正與潛在投資者商談為私有化交易提供資金。退市原因包括地緣政治風險升級、疫情打擊，以及面臨美國監管機構更嚴格的審查和審計要求。

【13︰33】現貨金高見1981.27元後，最新轉跌3.7美元或0.2%，報1938.5美元。

【12︰03】道指期貨升7點，報26491點；標指期貨升2點，報3234點；納指期貨升23點，報10698點。

【10︰45】外電報道，電動車生產商特斯拉 （Tesla）為了在上海廠房生產Model Y SUV，目前正於上海進行招聘行動，為其中國工作室引進設計師，並為上海廠房招募約1000名工人。

【美股焦點】Tesla正在上海招聘中國設計師及員工　為生產Model Y SUV做準備

【09︰30】路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）計劃將新冠病毒疫苗的潛在價格上限訂為每劑40美元（約310港元）。

【新冠疫苗】疫苗聯盟擬將疫苗價格上限定為40美元

【09︰30】金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升幅擴大，現貨金高見1981.25美元，最新升近2%，報1978.58美元；12月紐約期金升2%，報1994.3美元。

【金價走勢】現貨金續破頂升至1980美元　再有分析看突破2000美元

【07︰30】美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

道指升114點港股ADR升161點　美滙指數跌穿94　金價創新高

【06︰40】內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會收到騰訊  （00700）  發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。搜狗美股全日大升47%，收報8.48美元，意味騰訊收購價仍溢價約6%。

【美股焦點】騰訊擬收購搜狗　搜狗美股收市急漲47%（第二版）

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責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 威士卡（Visa，美：V） 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 超微（AMD，美：AMD） 3M（美：MMM） eBay（美：EBAY） 紐約期金

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