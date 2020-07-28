【股價再跌穿底】憂中美衝突升溫　傳滙豐擬出售歐美業務　

中美衝突持續升溫，《彭博》引述消息指，滙豐控股（0005）和英倫銀行高層日前商討政治局勢惡化或對香港聯繫滙率造成干預，以及對滙控的造成衝擊，正研究相關應對措施，其中包含出售歐美業務。消息傳出後，匯控股價跌穿35港元，創2009年金融海嘯後新低，進一步逼近33元海嘯價。

報道指出，滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）正全面審視該行在歐洲與美國的業務，並及研究出售相關業務的可能性，雖然滙控今年2月宣布裁員的3.5萬人，但愈來愈多的人質懷疑措施是否足以「喚醒這個沉睡的巨人」。

從2006年至2010年擔任滙豐行政總裁的紀勤（Michael Geoghegan）認為，如果想在全球開展業務，則必須使用滙豐、花旗或少數其他銀行，反問滙豐不再是全球性銀行的話，有何存在理由。他續稱，看不到滙豐將如何從收窄業務網絡得益。

報道指，滙控幾乎全部利潤都來自亞洲，在被中國媒體猛烈抨擊後，終於打破沉默，澄清該集團在美國追捕華為首席財務官孟晚舟事件上所扮演的角色。中國《人民日報》日前指控滙豐參與構陷、協助美國捏造罪證陷害孟晚舟，央視旗下《中國環球電視網》其後播出未露面的消息人士訪問，指控 孟晚舟2013年與滙豐高層的會面，是由滙豐主動提出，會面上的文件後來被滙豐呈交予美國司法部，成為孟晚舟引渡案的關鍵證據。

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