「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨

本周一 (27 日) 成功預測 3 月股市觸底的基金經理 Michael Gayed 警告，美股未來「極可能」出現嚴重崩盤，而有「沽空大師」之稱的大淡友Jim Chanos亦稱，史上最大沽空機會來了。

Chanos對股市持悲觀看法。他直言:「股市出現有史以來最大的沽空機會之一」，「麻煩來了（Trouble’s coming)」。近期他透過沽空德國支付企業Wirecard大賺1億美元（約7.8億港元）。

Jim Chanos點名下一步將會沽空Tesla（TSLA），Chanos認為，Tesla具有一種欺騙文化（a culture of deception），透過積激進的會計手段來美化財報。Tesla股價周一升8.7%，收報1539.6美元，年初以來已經大漲近260%，其執行總裁馬斯克亦因此身家激增至723億美元，在彭博億萬富榜單上暫排第九名。

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